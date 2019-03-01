Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма

Россия объявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма, который стал неотъемлемой частью единого политического и социально- экономического пространства.

Такое заявление сделал представитель нашей страны Дмитрий Балакин, выступая на постоянном совете международной организации.

Он пригласил членов ОБСЕ лично посетить полуостров и увидеть все своими глазами. При этом дипломат подчеркнул: те, кто говорит о так называемой аннексии, проявляют крайнюю степень неуважения к народу полуострова, который является носителем суверенитета на этой территории.

Балакин также отметил, что западные страны лишь на словах отстаивают принципы демократии. На деле же вводят в отношении крымчан, самостоятельно выбравших свою судьбу, карательные меры.

Жителям полуострова отказывают в визах. Иностранным компаниям не дают развивать в Крыму свой бизнес.