Глава МИД КНДР рассказал о просьбе Ким Чен Ына к Дональду Трампу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом просил не о полном, а о частичном снятии санкций с Пхеньяна. С таким заявлением по итогам двустороннего саммита в Ханое выступил глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

По словам дипломата, в обмен на это Вашингтон попросил «еще одну меру», помимо озвученных ранее условий по демонтажу ядерного реактора в Йонбене.

Переговоры лидеров двух стран длились два дня. По итогам первого Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Пхеньяну реализовать экономический потенциал, а Ким Чен Ын выразил уверенность, что переговоры завершатся «замечательными результатами».

Вашингтон не скрывал, что от встречи президентов ожидает подписания общего соглашения. Однако встреча завершилась на два часа раньше без какого-либо результата. Тем не менее сторонам удалось обсудить пути продвижения дальнейшей денуклеаризации Корейского полуострова.

МИД РФ положительно оценил встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На Смоленской площади призвали Вашингтон и Пхеньян сохранять положительную динамику политико-дипломатических процессов, направленных на урегулирование всех разногласий.