В России вступила в силу цифровая маркировка табачной продукции

В Министерстве промышленности и торговли России ожидают, что цены на табачную продукцию не вырастут после введения обязательной ее маркировки, которая начинается с 1 марта 2019 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Обязательная маркировка будет цифровой, с использованием кода DataMatrix. Производители табачной продукции, участвовавшие в формировании конечного вида нововведения, заявляли, что это самый удобный формат, который не доставит потребителю никаких неудобств.

«Мы не видим рисков роста цен на сигареты у добросовестных участников рынка в связи с введением системы маркировки», - цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, в первую очередь подключиться к участию в процессе маркировки должны сами производители и их импортеры, тогда уже с июля текущего года в оборот поступят только промаркированные пачки. С учетом объемов продукции и их остатков немаркированная продукция кончится к июлю 2020 года.

В целом система маркировки табачной продукции вводится в России в качестве противодействия возрастающим объемам контрафактного производства и нелегальных сигарет на рынке.

Между тем стал известен действенный способ бросить курить. Возможно, им может стать финансовое вознаграждение тем, кто находит в себе силы перестать употреблять табак.