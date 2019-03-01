В Киеве взорван автомобиль Александра Турчинова

В Киеве неизвестные совершили нападение на секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Украины Александра Турчинова. Они бросили гранату в его служебную машину.

Инцидент произошел на улице Героев Сталинграда. Граната сработала, и произошел подрыв автомобиля. Водитель был срочно госпитализирован. Об этом сообщает «Киев оперативный».

Известно, что в последнее время секретарь чаще пользуется внедорожниками Toyota. Причем, сам он отрицает причастность к нему подорванного Audi. В своем профиле в Twitter Турчинов написал, что «мечты его врагов» не осуществились.

Ранее Турчинов сообщил о вступлении в силу засекреченного решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. В документе отображены итоги функционирования специального положения в стране, а также говорится о выявленных недостатках в украинских вооруженных силах.