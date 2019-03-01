SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн похищенного террористами золота

Военнослужащие США не уходят из Сирии с пустыми руками. Они уже вывезли из страны почти 50 тонн золота. Об этом сообщает агентство SANA. Драгоценный металл отправили вертолетами.

Сообщается, что золото американцы получили от представителей запрещенной на территории России террористической организации ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор.

Эта территория остается практически единственной подконтрольной боевикам. Со всех сторон она окружена войскам и США. В обмен радикалам была гарантирована безопасность.

Золото общей стоимостью более 1,7 миллиарда долларов боевики награбили на территории Ирака и Сирии. Все это время ценный груз хранился неподалеку от населенного пункта Багхуз.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.