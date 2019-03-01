В Пентагоне подсчитали подлетное время «Авангарда»

В США посчитали время подлета российского «Авангарда» к стране. Глава Северного командования Вооруженных сил Америки генерал Терренс О’Шонесси заявил, что ракетный комплекс способен обойти американскую противоракетную систему и нанести удар через 15 минут после запуска.

В Пентагоне подобная информация вызвала беспокойство. По мнению американского командира, российский неядерный потенциал способен убедить противника в отказе от эскалации конфликта и необходимости уступок Москве. Слова О’Шонесси цитирует издание The Washington Post.

Впервые о ракетном комплексе с гиперзвуковым блоком «Авангард» заявил российский лидер Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию в 2018 году. Позже он также назвал вооружение адекватным и асимметричным ответом на систему ПРО США.