В МИД КНДР раскрыли детали переговоров Ким Чен Ына и Трампа

Глава Министерства иностранных дел КНДР Ли Ен Хо поделился подробностями переговоров президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во время саммита в Ханое.

По словам Ли Ен Хо, лидер КНДР обратился к американскому президенту с просьбой частично отменить санкции. Он добавил, что Вашингтон потребовал для отмены ограничительных мер «еще одну» помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене.

Переговоры между главами обоих государств длились на протяжении двух дней. По итогам первого дня Трамп заявил о наличии у КНДР «невероятного» и «безграничного» экономического потенциала, который США намерены помочь реализовать.

Что же касается Ким Чен Ына, то он выразил уверенность в том, что по итогам саммита удастся «достичь замечательных результатов, которые ждут все люди».

Ранее член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына была нужна больше американскому президенту, чем северокорейскому лидеру.