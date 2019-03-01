Климкин рассказал об «украинском» происхождении России и Белоруссии

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы имеют «украинское происхождение». Об этом он сообщил в интервью изданию Observador.

В частности, в публикации Климкин назвал Украину «наследницей Киевской Руси», а само появление обеих стран - России и Белоруссии - якобы объясняется отделением от Киевской Руси.

Климкин заявил, что Украина за всю свою историю играла «важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей», а европейскую судьбу, по его словам, предопределило принятие в 988 году в Киевской Руси христианства

Он также сообщил, что Украина якобы испокон веков была европейской нацией, поскольку менталитет местных жителей соответствует ценностям европейцев.

«После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия», - заявил Климкин.

Вместе с тем он добавил, что Киевская Русь неоднократно спасала Европу от порабощения на протяжении своего существования.

В заключение Климкин подчеркнул, что Украина якобы является уникальным пространством, где объединены и мирно сосуществуют все религии Центральной Европы.

«В данный момент горячее сердце Европы бьется на Украине», - сообщил он.

Ранее глава так называемого Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сделал очередное смелое заявление. Он считает, что страна якобы нуждается в уничтожении «легенды об общности русских и украинцев».