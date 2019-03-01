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Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно подал в отставку

Наталия Майорова
05:00 01.03.2019
Коростелев возглавлял Биробиджан с июня 2015 года. Его полномочия истекали лишь в следующем году.
Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно подал в отставку
© Фото: Евгений Коростелев, Вконтакте

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев подал в отставку. Об этом стало известно в пятницу, 1 марта.

Как уточнили в городской администрации, Коростелев принял решение досрочно сложить с себя полномочия.

«Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города», - говорится в сообщении.

При этом известно, что он ранее написал заявление в городскую думу по собственному желанию.

Также известно, что с 1 марта обязанность главы мэрии Биробиджана будет исполнять первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко. Обязанности главы муниципального образования города, согласно местному уставу, будет исполнять председатель городской думы Павел Ворожбит.

Четвертого марта состоится внеочередное заседание гордумы, где будет названа дата проведения конкурса на должность главы города.

Коростелев возглавлял Биробиджан с июня 2015 года. Его полномочия истекали лишь в следующем году.

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