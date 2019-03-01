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Белая смерть: следователи установили, что вынудило группу Дятлова экстренно покинуть палатку

Наталия Майорова
04:42 01.03.2019
По оценкам экспертов, на палатку группы Дятлова сошел оползень массой в несколько тонн, что и вынудило туристов экстренно покинуть ее.
Белая смерть: следователи установили, что вынудило группу Дятлова экстренно покинуть палатку
© Фото: wikipedia

Следователи озвучили новую версию гибели группы под руководством Игоря Дятлова. Специалисты, которые начали изучать обстоятельства загадочной смерти туристов в 2015 году, пришли к выводу, что те погибли в результате схода снежной лавины и неопытности.

По оценкам экспертов, на палатку группы Дятлова сошел оползень массой в несколько тонн.

«Первоначально сползающая масса снега короткое время сдерживалась натяжением проседающей палатки. Первые явные признаки схода лавины ночью в темноте, скорее всего, вызвали панику», - цитирует сообщение «Московский комсомолец».

Специалисты установили, что из-за усиливавшегося давления снега туристы не успели взять верхнюю одежду и организованно покинуть палатку.

«Последние из покинувших палатку продирались уже через все увеличивающуюся массу снега, что вынудило туристов инстинктивно броситься вниз по склону в направлении предполагаемого леса», - уточнили следователи.

Вместе с тем они добавили, что единственным способом выжить в тех условиях было спуститься в лес, где можно было бы «создать укрытие и обеспечить теплую ночевку до улучшения погоды».

«На таком морозе и ветру полураздетые и босые туристы могли продержаться не более 2–3 часов. Они сумели добраться до опушки леса и даже разжечь небольшой костер. Но затем дятловцы совершили еще одну ошибку - разделились», - говорится в сообщении.

При этом в СК добавили, что из-за невозможности поддерживать костер, туристы попытались прорваться через ураганный ветер к заваленной палатке, где оставались продукты, одежда и снаряжения, однако «переоценили свои силы».

«Соответственно, вероятными причинами смерти четверки был «коктейль» из трех факторов: травмы, полученные при падении и обрушении снежно-ледяного свода, удушье и замерзание», - отметили специалисты.

Кроме того, следователи пришли к выводу, что уровень подготовки группы был слишком низким для 300-километрового зимнего горного перехода, причем у туристов не было необходимого снаряжения и полноценного карты местности.

Ранее врач Николай Тарасов, который долгие годы занимается изучением тайны гибели группы Дятлова, призвал срочно провести эксгумацию тел жертв трагедии. Он полагает, что причиной смерти туристов стало отравление токсичными парами.

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