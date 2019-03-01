Российское судно загорелось в южнокорейском порту Пусан

На российском рыболовном судне «Залив Ольга», которое стоит на ремонте в южнокорейском порту Пусан, произошел пожар.

Как уточнили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток, в результате инциденте нет пострадавших. Также отсутствует угроза загрязнения окружающей среды.

«В одном из помещений надстройки произошел пожар. В 16:08 владивостокского времени (09:08 мск) пожар ликвидирован силами береговой пожарной службы города Пусана», - говорится в сообщении.

В настоящее время уточняется наличие и характер возможных повреждений. Также расследуются причины возгорания.