На Камчатке задержана сотрудница Кроноцкого заповедника по подозрению в растрате

Правоохранители задержали начальника научного отдела Кроноцкого заповедника Дарью Паничеву, которая подозревается в растрате бюджетных денег. Соответствующее заявление было опубликовано директором заповедника Петром Шпиленком на странице в Facebook.

В публикации отмечается, что Паничева была задержана «по совершенно абсурдному обвинению», а последний месяц работала над подготовкой научных обоснований против строительства рыбохода на реке Кроноцкой.

«В чем обвиняют Дарью? В том, что она способствовала растрате бюджетных средств, выделенных заповеднику в рамках программы по ликвидации прошлого накопленного экологического ущерба на тихоокеанском побережье заповедника в 2015 и 2016 годах», - уточняется в сообщении.

Он отметил, что Паничева не имела никакого отношения к реализации того проекта.

«После завершения очистки территории правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных на программу, в отношении исполнителей работ», - добавляется в публикации.

Шпиленок добавил, что изначально Кроноцкий заповедник проходил как потерпевшая сторона, однако позже начались попытки «сделать из сотрудников заповедника фигурантов дела».

«Почти за год следствие так и не нашло доказательств причастности нынешних сотрудников к каким бы то ни было махинациям», - уточнил он.

В администрации заповедника добавили, что Паничевой «не дали возможности заехать домой» и задержали прямо на рабочем месте. Ожидается, что женщину должны этапировать в Хабаровск, где состоится следствие по делу о растрате. Шпиленок заключил, что инициатором дела могут быть те, кто заинтересован в проекте и недоволен позицией заповедника.