Небензя обвинил Запад в «убийстве» проекта резолюции России по Венесуэле

Совет безопасности ООН «убил» российский проект резолюции по Венесуэле, когда проголосовал против него. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы сегодня слышали из уст уважаемого представителя Соединенного Королевства старую песню - российский проект не прошел, а американский был заветирован, собственно, ради этого и затевалась вся эта комбинация: завтра об этом будут трубить СМИ, в то время как о том, что наш проект был убит, не будет сказано ни слова», - отметил он.

Вместе с тем Небензя добавил, что в российском документе содержалась поддержка «механизма Монтевидео», однако Вашингтон явно не стремится к диалогу и посредничеству равно, как и поддерживающие США делегации.

Постпред РФ при ООН объяснил, почему России пришлось применить право вето в СБ ООН на американский проект резолюции. По его словам, это было сделано вынужденно, поскольку документ США «не нацелен на решение проблем Венесуэлы».

Он также добавил, что Россия предложила альтернативный проект резолюции, «которые мог бы помочь венесуэльцам самостоятельно решить свои проблемы», причем без внешнего вмешательства.

В частности, американский проект предусматривал проведение в Венесуэле новых выборов президента страны под международным наблюдением, в то время как российский - напротив, предлагал отстаивать независимость и суверенность государства.