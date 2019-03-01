В Минприроды поддержали идею освобождения косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

В пятницу, 1 марта, истекает срок, который президент РФ Владимир Путин дал Министерству природы и Минсельхозу на определение дальнейшей судьбы косаток и белух в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье.

Зоозащитники обратили внимание на Центр передержки в бухте «Средняя» под Находкой. По их мнению, находящиеся там млекопитающие были незаконно выловлены с целью продажи за рубеж.

Речь идет о нескольких десятках животных, которых содержат в совершенно неподходящих условиях. Это опасно, поскольку многие из животных - еще детеныши.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Более того, ФСБ добавила еще несколько административных дел - против компаний, которые участвовали в вылове, транспортировке и содержании млекопитающих.

В Минприроды заявили о том, что животных необходимо выпустить в естественную среду, однако делать это необходимо под контролем ученых.

«Нужно внимательно посмотреть, как это выполнить, не потеряв ни одного животного. Это очень важно. Сегодня формируется дорожная карта, она не простая. За наукой сейчас - самые главные слова. Военные нам всегда помогали, Тихоокеанский флот всегда стоял рядом и был готов, но сегодня вопрос за нашей наукой», - рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По данным экологов, из Центра передержки уже пропали несколько белух, причем, по словам ученых, самостоятельно уплыть животные не могли. Скорее всего, они погибли из-за плохого содержания.