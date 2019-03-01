Госдеп объявил награду за информацию о местонахождении сына бен Ладена

В Госдепе назвали предположительное место, где может находиться сын основателя террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена - Хамза. По словам главы бюро дипломатической безопасности американского ведомства Майкла Эваноффа, он может скрываться на границе Афганистана и Пакистана, или находиться на территории Ирана.

«Мы полагаем, что он будет новым лидером (террористов – прим. ред.). Он может быть где угодно на юге Центральной Азии», - цитирует Эваноффа РИА Новости.

Вместе с тем он уточнил, что США объявили награду до миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Ранее он был внесен в санкционные списки за причастность к терроризму.

По данным американской стороны, Хамза бен Ладен «представляет серьезный риск национальной безопасности и гражданам США».

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в РФ