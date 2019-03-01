В Москве прошла торжественная церемония награждения премией «Щит и Роза»

В Государственном Кремлевском дворце прошла ХI торжественная церемония награждения ежегодной общероссийской общественной премией «Щит и Роза».

Премия была учреждена в 2008 году. Она вручается лучшим сотрудницам правоохранительных органов и специальных служб РФ.

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном письме отметил, что за прошедшие годы премии «Щит и Розы» были удостоены десятки сотрудниц силовых министерств и ведомств, которые проявили самоотверженность и высокий профессионализм при выполнении служебного долга.

«Сердечно поздравляю нынешних лауреатов с успехом, желаю здоровья и благополучия», - подчеркнул Путин.

Поздравительные сообщения в адрес номинантов премии также прозвучали от председателя Совфеда Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина.

«Премия "Щит и роза" - общественное признание вклада женщин, сотрудниц правоохранительных органов и спецслужб, в защиту прав наших граждан и обеспечение безопасности государства», - сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Премия состоит из пяти номинаций, а именно - «За верность служебному долгу», «За многолетнюю службу Отечеству», «Жизнь за Россию», «За высокие спортивные достижения и повышение авторитета российского спорта», «За отличие в учебе», а также спецноминации «За многолетнюю поддержку премии «Щит и Роза».

Лауреатами премии стали ветераны ведомств, спортсмены, а также отличники профильных учебных заведений и матери сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебного долга.