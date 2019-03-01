Сотрудник ГИБДД погиб во время оформления ДТП в Москве
Причиной смерти сотрудника ГИБДД стал автомобиль, который на огромной скорости врезался в служебную машину, где оформлялось ДТП.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Москве сотрудник ДПС погиб в результате аварии в Гагаринском тоннеле. Инцидент произошел во время оформления ДТП.
Как уточнили в Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 23:00.
По данным ГУ МВД РФ по Москве, сотрудники Госавтоинспекции оформляли незначительное ДТП, которое ранее произошло в том же тоннеле. Однако в какой-то момент в служебную машину на большой скорости врезался водитель Lexus, в результате чего сотрудник ДПС получил травмы, не совместимые с жизнью.
«Во время оформления ДТП автомобиль марки Lexus врезался в служебный автомобиль ГИБДД в Гагаринском тоннеле, сотрудник, находившийся в автомобиле, погиб», - говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства выясняются.