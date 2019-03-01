Сотрудник ГИБДД погиб во время оформления ДТП в Москве

В Москве сотрудник ДПС погиб в результате аварии в Гагаринском тоннеле. Инцидент произошел во время оформления ДТП.

Как уточнили в Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 23:00.

По данным ГУ МВД РФ по Москве, сотрудники Госавтоинспекции оформляли незначительное ДТП, которое ранее произошло в том же тоннеле. Однако в какой-то момент в служебную машину на большой скорости врезался водитель Lexus, в результате чего сотрудник ДПС получил травмы, не совместимые с жизнью.

«Во время оформления ДТП автомобиль марки Lexus врезался в служебный автомобиль ГИБДД в Гагаринском тоннеле, сотрудник, находившийся в автомобиле, погиб», - говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства выясняются.