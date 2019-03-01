В СБ ООН отклонили российский проект резолюции по Венесуэле

В Совете безопасности ООН не приняли проект резолюции России по Венесуэле. Документ не набрал необходимого количества голосов, чтобы быть одобренным.

По словам председателя СБ ООН, против текста резолюции было отдано семь голосов. Четыре государства проголосовали «за», а еще четыре - воздержались.

В частности, за предложенную Россией резолюцию отдали голоса РФ и КНР.

Таким образом, в четверг, 28 февраля, СБ ООН не поддержал ни российский, ни американский проект резолюции по Венесуэле

Ранее стало известно, что Россия распространила собственный проект резолюции по Венесуэле в противовес американскому. Документ предусматривал необходимость отстаивать независимость и суверенитет Венесуэлы, а также решать сложившуюся там ситуацию через «механизм Монтевидео».