Скорая опрокинулась на бок после столкновения с легковушкой в Краснодаре: видео

Авария с участием кареты скорой помощи произошла в четверг, 28 февраля, в Краснодаре. Как уточняет «Кубань 24», инцидент случился на пересечении улиц Красная и Гаврилова.

Очевидцы в Сети публикуют кадры с места аварии. На ролике показана карета скорой помощи, которая от столкновения перевернулась на бок. Неподалеку стоит легковой автомобиль, который также стал участником ДТП.

По данным представителя УМВД по городу, в результате ДТП, предварительно, пострадали два фельдшера и водитель скорой помощи.

Уточняется также, что скорая помощь ехала со звуковыми и световыми сигналами. Однако на перекрестке в нее врезалась легковушка. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Буквально накануне в Краснодаре произошло еще одно ДТП со скорой помощью - тогда легковой автомобиль на полном ходу протаранил карету медиков.