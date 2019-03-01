Трамп заявил о полном уничтожении ИГ* в Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что так называемый халифат террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии якобы полностью разбит.

Как отметил Трамп во время выступления перед военнослужащими на Аляске, операция США по захвату прошла «гораздо быстрее, чем предполагалось».

«Мы захватили 100% халифата. Имеется в виду район, территория», - цитирует президента США РИА Новости.

Трамп остановился на Аляске по дороге из Вьетнама - там состоялся его саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Двадцать второго февраля Трамп уже выступал с аналогичным заявлением. Ранее он заявлял, что намерен вывести военнослужащих США из Сирии, однако там может остаться небольшой контингент.

* «Исламское государство», ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ