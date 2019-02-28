США отказались поддерживать Украину в случае нового похода в Керченский пролив

Американская сторона не стала обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку в случае нового похода кораблей ВМС страны в Керченский пролив. Соответствующее сообщение опубликовала «Страна.ua» со ссылкой на источник в американских экспертных кругах.

Согласно публикации, Белый дом также выразил неуверенность в том, что возможная повторная акция Украины найдет поддержку в том числе в Евросоюзе.

«Это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене, и по другим каналам», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в материале уточняется, что американский ракетный эсминец Дональд Кук в качестве «компенсации» был отправлен в порт Одессы.

Кроме того, в Белом доме не исключили, что Порошенко может совершить подобную акцию даже без поддержки США, понадеявшись на то, что Вашингтон якобы все равно займет позицию Украины.

«Но Госдепу это точно не понравится, что будет сказано, возможно, даже публично», - отмечается в материале.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление по поводу провокационных действий, предпринятых украинскими ВМС в ноябре 2018 года в Керченском проливе. По мнению министра, главная цель, которую они преследовали, - ажиотаж вокруг выборов президента на Украине.

Двадцать пятого ноября прошлого года Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Никаких заявок от украинской стороны не поступало, корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным российским требованиям. В результате совершенных ими противоправных действий моряки украинского флота были задержаны.