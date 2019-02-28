Замглавы Черняховска заключили под стражу на два месяца

Ленинградский районный суд Калининграда рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении первого замглавы Черняховского городского округа. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу.

По версии следствия, 26 февраля чиновник получил взятку в особо крупном размере. Он принял около 1,8 миллиона рублей от подрядчика по муниципальному контракту, заключенному в рамках программы «Формирование городской среды». Предполагается, что деньги получены за подписание актов выполненных работ.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, поскольку, находясь на свободе, подозреваемый мог воспользоваться своим влиянием для того, чтобы оказать давление на свидетелей. Кроме того, он мог попытаться скрыться от следствия или попытаться скрыть следы своих деяний, используя обширные связи, полученные на занимаемой должности.

В ходе рассмотрения суд нашел, что доводы следствия имеют под собой основания. Подозреваемый в получении взятки заключен под стражу на два месяца, сейчас он водворен в изолятор. Расследование дела продолжается.