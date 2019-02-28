Россия наложила вето в СБ ООН на проект резолюции США по Венесуэле

Американский проект резолюции Совета безопасности ООН по Венесуэле - это кульминация политического спектакля двойных стандартов. С таким заявлением в четверг, 28 февраля, выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что Вашингтон сам прекрасно понимает, что у резолюции США «нет шансов быть принятой».

Вместе с тем Небензя добавил, что документ нужен исключительно для дальнейших обвинений в препятствовании ввозу гуманитарной помощи.

В свою очередь Россия и Китай воспользовались вето при голосовании в СБ ООН по американскому проекту резолюции, который призывает к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Уточняется, что за инициированный США документ высказались девять из 15 членов Совбеза. «Против» высказались три страны - Россия, Китай и Южно-Африканская республика. Еще три государства воздержались.

«Проект резолюции не принимается в силу негативного голоса одного из постоянных членов Совета Безопасности», - уточнил председатель СБ.

Ранее сообщалось, что Россия распространила собственный проект резолюции по Венесуэле в противовес американскому. Российская резолюция предусматривает необходимость отстаивать независимость и суверенитет Венесуэлы, а также решать сложившуюся там ситуацию через «механизм Монтевидео».