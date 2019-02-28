В «Нафтогазе» заявили об увеличении долга «Газпрома» на $200 млн

В «Нафтогазе» пересчитали долг «Газпрома», объявленный ранее по решению Стокгольмского арбитража, и выявили, что сумма якобы увеличилась почти на 200 миллионов долларов. С таким заявлением выступил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, эта сумма якобы является «процентами» от 2,56 миллиарда долга по транзитному делу.

«Мы заставим "Газпром" выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам $2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн», - говорится в сообщении на официальном сайте украинской компании.

Ранее в Люксембурге начался процесс взыскания активов «Газпрома». Как отметили в «Нафтогазе», в ближайшее время аналогичные процессы могут быть запущены также в других странах.

Последний раунд переговоров между сторонами состоялся в январе при посредничестве Еврокомиссии. России и Украине было предложено подписать новый транзитный контакт сроком более чем на десять лет. Однако в конкретные договоренности это не вылилось. Следующая встреча состоится в мае.