Задолженность граждан Украины за услуги ЖКХ превысила два миллиарда долларов

Задолженность украинцев за коммунальные услуги в январе текущего года увеличилась еще на 7 миллиардов гривен (примерно 260 миллионов долларов) и сейчас составляет 62,6 миллиарда гривен (свыше 2,2 миллиарда долларов). Об этом информирует Государственная служба статистики Украины.

Ранее сообщалось, что после повышения коммунальных тарифов на Украине предложили запретить зиму.

С 1 ноября 2018 года цены на газ на Украине взлетели на 23,5%. Это произошло в рамках договора с МВФ в обмен на финансовую помощь.

Повышение коммунальных тарифов - не единственное требование мировых финансистов. Помимо этого, Киев должен провести антикоррупционную реформу в рядах чиновников, реорганизовать фискальную службу и принять сбалансированный бюджет.