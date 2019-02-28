Россия подтвердила подписание протокола с Украиной о рыболовстве в Азовском море

Россия подтвердила подписание протокола с Украиной по вопросам рыболовства в Азовском море и согласование лимитов вылова рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

«Договоренности, закрепленные в протоколе, достигнуты в интересах обоих государств», - отмечается в документе.

Россия и Украина определили лимиты вылова хамсы для обеих стран в объеме 50 тыс. т, тюльки - 60 тыс. т, бычков - 15 тыс. т, сельди черноморско-азовской проходной - 320 т, пиленгаса - 520 т, тарани - 550 т.

При этом при освоении 95% общего лимита промысел останавливается обеими сторонами. В протоколе также есть пункт о передаче рыбаков в случае задержания судна.

Последнее заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море состоялось в Киеве минувшей осенью. Тогда сторонам не удалось договориться.