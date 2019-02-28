В Сирии продолжается реализация указа Асада по амнистии

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 27 февраля 2019 года амнистировано 55 919 человек. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант С.В. Соломатин.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2072 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3281,8 тонны.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 27 февраля 2019 года восстановлено 31 299 жилых домов, 141 медицинское и 820 образовательных учреждений. Отремонтировано 1012,9 км автомобильных дорог.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 27 февраля 2019 года возвратилось 224 640 человек.

Ведется формирование гуманитарных автоколонн для добровольного и беспрепятственного возвращения жителей лагеря «Эр-Рукбан» из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания. Сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Махарда провинции Хама, Айн-Эль-Кантара, Руасет-Искандер, Айн-Эль-Наур и Нахшебба провинции Латакия, Мгарет-Марза и Эззо провинции Идлиб, западной окраины города Алеппо.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время обсуждается идея о создании структуры по нормализации в Сирии после победы над террористами и вывода всех вооруженных сил из Сирийской Арабской Республики.