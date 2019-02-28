Большинство жителей Германии поддержали строительство «Северного потока - 2»

Большая часть жителей Германии поддерживает дальнейшую реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу телеканалов N-tv и RTL.

Подавляющее большинство респондентов (66%) выступили за дальнейшее строительство трубопровода. По их мнению, благодаря такому решению, «снабжение ФРГ природным газом будет надежнее».

Против газопровода выступили 23% опрошенных, которые считают, что из-за «Северного потока - 2» увеличится зависимость Германии от поставок газа из России.

Отметим, что в исследовании приняли участие около 1 тыс. человек.

Ранее в Германии заявили, что Европе нужно больше российского газа в связи с истощением собственных ресурсов.

19 февраля этого года канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила обеспокоенность из-за давления Вашингтона на Берлин в связи со строительством трубопровода «Северный поток - 2».

