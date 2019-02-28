На аэродроме рассказали о техническом состоянии упавшего в Подмосковье самолета перед вылетом
По словам коллег, упавшим на дачный поселок самолетом в Подмосковье управлял опытный пилот.
© Фото: Подмосковье Коломенский городской округ, vk
Разбившимся в Коломенском районе Подмосковья самолетом управлял опытный пилот Игорь Козлов. Об этом рассказали его коллеги на аэродроме Северка. К техническому состоянию самолета также не было никаких нареканий.
«Опытный пилот, все было хорошо. Вылетал исправный», — приводит «360» слова коллег пилота.
Легкомоторный самолет С-72 вылетел днем в четверг 28 февраля с аэродрома Северка и упал через 40 минут на улице Подлипки в дачном поселке Коломенского района.
Самолет задел угол дома и рухнул на участок. В результате трагедии погибли два человека, находившиеся на борту.