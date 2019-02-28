На аэродроме рассказали о техническом состоянии упавшего в Подмосковье самолета перед вылетом

Разбившимся в Коломенском районе Подмосковья самолетом управлял опытный пилот Игорь Козлов. Об этом рассказали его коллеги на аэродроме Северка. К техническому состоянию самолета также не было никаких нареканий.

«Опытный пилот, все было хорошо. Вылетал исправный», — приводит «360» слова коллег пилота.

Легкомоторный самолет С-72 вылетел днем в четверг 28 февраля с аэродрома Северка и упал через 40 минут на улице Подлипки в дачном поселке Коломенского района.

Самолет задел угол дома и рухнул на участок. В результате трагедии погибли два человека, находившиеся на борту.