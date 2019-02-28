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Первые секунды на Земле после полета в космос: в Москве прошла фотовыставка «Возвращение»

Анна Брановец
21:19 28.02.2019
На выставке представлены фотографии ирландца Эндрю Макконнелла, который более трех лет делал снимки на «Байконуре».

Капсула космического корабля, встречающий ее спасатель и поднятые поисковым вертолетом клубы дыма вдоль казахской степи. Это в кадре. А за ним - ветер с песком и часы ожидания: очень земные подробности снимка, словно сделанного на другой планете.

«Вы видите пыль, поднятую вертолетом - он только что приземлился. Мы с командой запрыгнули в машину и начали быстро пересекать степь - так я смог сделать этот кадр в самый правильный момент», - рассказывает фотограф, автор выставки «Возвращение» Эндрю Макконнелл.

Сегодня именно этот снимок растиражирован на афишах: всего же выставка «Возвращение» собрала более тридцати фотографий ирландца Эндрю Макконнелла. Ради проекта он почти поселился на космодроме «Байконур»: три с половиной года Эндрю встречает экипажи из космоса, а в перерывах – подглядывает за жизнью в соседних селах.

Обыденное и космическое здесь соседствуют сплошь и рядом. Вот взлетающие птицы и космический корабль, экипаж перед вылетом и религиозный обряд местных жителей. Оказалось, что прошлое и будущее друг другу вовсе не противоречат: ведь если внимательно присмотреться, даже в традиционном казахском застолье можно разглядеть очертания земли, а в костюмах местных бабушек - прообраз скафандра.

Встречал космонавтов на земле, конечно, не только фотограф. Сотрудники службы поиска и спасения Росавиации делают это регулярно, поэтому на выставке были самими строгими зрителями. Вердикт вынесли весте с самими космонавтами: то самое чувство возвращения передано верно.

«Ощущение нереальности происходящего на легком чувство восторга - я бы так это назвал», - говорит космонавт, герой Советского Союза Александр Лавейкин.

Героем едва ли не самого проникновенного фото стал космонавт Геннадий Падалка: вот он - сразу после приземления откусывает яблоко. Заказ на первую земную еду может быть любым, но чаще выбирают именно этот фрукт: яблоко после приземления ел Юрий Гагарин.

«Я очень много читал комментариев и мне один из них очень понравился: “мне хочется, чтобы жизнь была такой же вкусной как это яблоко после посадки для Геннадия Падалки”. Мне кажется это самый хороший комментарий», - считает космонавт, герой России Геннадий Падалка.

В планах автора - экспозиции во Франции, Англии и Америке. Но главное - проект еще не закончен, подчеркивает Эндрю Макконнелл. Он продолжит работу в удивительной точке земли, где соприкасается прошлое и будущее. А удача фотографа - запечатлеть находящийся между ними короткий миг возвращения.

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