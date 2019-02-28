В Сети появились фото интерьера новых купейных вагонов

Компания «Трансмашхолдинг» опубликовала фотоснимки обновленных купейных вагонов, котрые были разработаны для Федеральной пассажирской компании (ФПК - «дочка» Российских железных дорог).

На кадрах видно, что интерьер вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в сложенном виде напоминают диван с подголовниками, а верхние полки практически незаметны и выглядят как часть стены. В купе также присутствует сейф, в коридоре расположен вендинговый автомат.

Особое внимание нужно уделить тому, что в туалетных кабинках появился душ.

«В конструкции используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума. Предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Трансмашхолдинга.

Ранее сообщалось, что Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в «Трансмашхолдинг») построил для холдинга РЖД первые одноэтажные вагоны с новыми купе.

