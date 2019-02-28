В администрации Порошенко объяснили, зачем он стащил с женщины шапку

В администрации президента Украины объяснили инцидент во время встречи Порошенко с жителями Запорожья, когда украинский лидер грубо сорвал шапку с головы женщины.

Видео, на кадрах которого Порошенко общается с украинскими гражданами, ранее было опубликовано в Сети. Оно получило резонанс из-за момента, когда Порошенко срывает шапку с одной пришедших.

Инцидент произошел на глазах у тысячной толпы и совершенно внезапно даже для самой женщины. Пользователи Сети предположили, что Порошенко мог услышать что-то неприятное и решил таким образом «отомстить».

По словам сотрудников администрации Порошенко, он сделал это случайно.