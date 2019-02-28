В Минкомсвязи подвели итоги первого этапа перехода на цифровое вещание
Смотреть телевизор без помех и с качественной картинкой теперь могут больше восьми миллионов человек.
Первый этап отключения аналогового вещания прошел безболезненно. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Он выступил на заседании комиссии Совета Федерации. Там сегодня подвели итоги перехода на «цифру» в восьми российских регионах.
Смотреть телевизор без помех и с качественной картинкой теперь могут больше восьми миллионов человек. По всем вопросам, связанным с подключением цифрового сигнала, можно звонить на горячую линию.
Пик обращений пришелся на первые дни запуска проекта. Большинство из них было чисто техническими.