На Волыни тысячи верующих вышли на акцию против захвата храмов УПЦ

Примерно 3 тысячи человек пришли к зданию Волынской областной администрации в Луцке на молитвенное стояние в защиту религиозных прав и свобод. Информацию об этом распространил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В городе Луцке напротив здания Волынской областной администрации состоялось общеобластное молитвенное стояние в защиту прав верующих Украинской православной церкви. По предварительным подсчетам, на молитву собралось около 3 тысяч жителей Волынского края», - сказано в сообщении.

В УПЦ отметили, что жители региона призвали местные власти повлиять на критическую ситуацию, которая сложилась в приходах церкви в Волынской области. Верующие, помимо прочего, потребовали «вернуть уважение граждан к украинскому законодательству в религиозной сфере, привлечь к ответственности чиновников Волынской области, руководителей органов местного самоуправления, прекратить акты агрессии в отношении монастырей и храмов УПЦ в области».

При этом собравшиеся обвинили глав органов местного самоуправления в грубом вмешательстве в религиозные дела, обмане людей, а также в участии в захватах храмов УПЦ.

Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» за четыре дня захватили четыре храма Волынской епархии УПЦ.