Путин обсудил с Моди урегулирование кризиса отношений Индии и Пакистана

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в отношениях Индии с Пакистаном. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

«Путин и Моди осудили международный терроризм и любые формы его поддержки, подчеркнули необходимость наращивания борьбы с террористами», - говорится в сообщении.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия во всех областях, включая ВТС.

Российский лидер в ходе беседы пригласил Моди приехать в качестве главного гостя на Восточный Экономический Форум во Владивостоке, который состоится в сентябре.

Причиной обострения в отношениях между Индией и Пакистаном стал инцидент 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире радикалы совершили атаку на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.

27 февраля ВВС Индии нанесли авиаудар по лагерю боевиков в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Затем ВВС Пакистана нанесли ответный удар по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад объявили, что страны сбили самолеты друг друга по соображениям безопасности.