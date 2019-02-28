Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook
Ведомство передаст документ мировому судье для вынесения решения об административной ответственности в отношении американской компании.
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Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook в связи с тем, что компания отказалась предоставлять сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.
«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начинает административное производство в отношении Twitter и Facebook, поскольку компании не представили конкретного ответа на требование о локализации персональной информации пользователей на территории России.