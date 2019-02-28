Воробьев обсудил тему переработки мусора на предприятиях Подмосковья

В ходе рабочего визита губернатора Московской области Андрея Воробьева на предприятие Huhtamäki в Ивантеевке состоялась встреча с представителями Лиги переработчиков макулатуры. Предприятие в Ивантеевке является одним из российских лидеров по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды из вторичного сырья.

В плане экологии это щадящий вариант, подобную продукцию можно снова пускать в переработку.

«Мы будем образовывать порядка двухсот тысяч тонн этой полезной фракции, но она имеет свои требования. И сейчас задача эти требования сформулировать, чтобы региональные операторы на наших заводах, комплексах переработки отходов готовили для фабрик, которые потребляют эту макулатуру, готовил соответствующего качества сырье», - рассказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

По словам Воробьева, запрос на макулатуру заметно вырос после того, как была введена раздельная система обращения с отходами.