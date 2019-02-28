Гибрид РПГ и автомата Калашникова попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как иранский военнослужащий стреляет из необычного вида вооружения: в руках у бойца гибрид автомата Калашникова и ручного противотанкового гранатомета. На кадрах запечатлено, как оружие с необычайно толстым стволом выпускает заряд, по габаритам схожий с выстрелом РПГ-7.

Видеоролик представили публике на приуроченной к 40-летию исламской революции выставке вооружений, которая прошла в Тегеране. Там же было продемонстрировано и само оружие - универсальный гранатомет «Интифада», который обладает мощью РПГ и вместе с тем достаточно компактен для его применения из закрытых помещений в ходе городских боев.

Стоит отметить, что «Интифаду» можно использовать как на автомате Калашникова, так и отдельно.

Ранее «Звезда» рассказывала об истории создания и боевого применения гранатометов РПГ-7, ставших одним из шедевров отечественной инженерной мысли.

Напомним, РПГ-7 стоит на вооружении более чем в ста странах мира, его использовали во всех вооруженных конфликтах на планете, начиная с войны во Вьетнаме, а производство копий этого оружия налажено даже в США.