МЧС показало видео с места схода лавины в Карачаево-Черкесии

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ по Карачаево-Черкесии опубликовало видеозапись операции по спасению туристов, которых накрыла лавина. На записи видно, как спасатели извлекли из-под снега одного из пострадавших и на специальных носилках пытаются эвакуировать его в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины на горнолыжном курорте в КЧР погиб один турист. Трагический инцидент произошел у горы Дукка.

Всего под сильнейшую лавину попали семь человек. Спасать их пришлось сотрудникам регионального МЧС.

Во время буйства стихии один из туристов получил травмы, несовместимые с жизнью. Шестерых лыжников медики госпитализировали в ближайшую больницу.

