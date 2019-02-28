Геополитик рассказал, чей почерк прослеживается в конфликте между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном выгоден для США. Американский лидер Дональд Трамп таким образом «набирает очки», стравливая две стороны. В первую очередь конфликт направлен в сторону Китая и Центральной Азии и у впоследствии - на Россию. Однако если это сделать не получится и конфликт не разовьется до масштабов войны, США займут противоположную позицию и публично выступят неким миротворцем, что станет очередным пиар-ходом для Трампа и его окружения. Такое мнение о смысле происходящего между Индией и Пакистаном выразил в беседе со «Звездой» член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян.

«Пакистан уже вышел из-под контроля США, они более близки с Китаем, у них планы войти в BRIX, отношения с Россией хорошие. Индия больше союзник американцев в последнее время. Американцам нужно было создать апокалиптическую проблему на границе с Китаем. Тогда нужно было стравить пакистанцев и индусов. Это две ядерные державы, и если, не дай бог, что-то произойдет, это будет катастрофа. И американцы, которые всегда создают для мира угрозу безопасности, ключ держат в своих руках. Американцы - профессионалы в плане провокаций, терактов, и в том, что произошло 14 февраля между Индией и Пакистаном, исключительно американский почерк», - рассказал Степанян.

Таким образом, пока идут переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына, внимание фокусируется на индо-пакистанской границе, и если в этом регионе развяжется условная война, американцам это сыграет на руку, заключил эксперт.

Такая ситуация неминуемо приведет к гуманитарной катастрофе у границ Китая и Центральной Азии. Беженцы будут вынуждены спасаться или в Китае, или в Афганистане, или в Центральной Азии.

Причиной обострения в отношениях между Индией и Пакистаном стал инцидент 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире радикалы совершили атаку на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.

27 февраля ВВС Индии нанесли авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Затем ВВС Пакистана нанесли ответный удар по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад объявили, что страны сбили самолеты друг друга по соображениям безопасности.