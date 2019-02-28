Воздушный бой в небе Кашмира: индийский МиГ-21 сокрушил пакистанский F-16

В ходе воздушного боя индийских и пакистанских ВВС над Кашмиром, произошедшего накануне, стало известно что современный F-16 ВВС Пакистана был сбит МиГом-21 еще советского производства. Пресс-секретарь индийского МИД Равиш Кумар официально подтвердил эту информацию.

«В этом воздушном бою один истребитель ВВС Пакистана был сбит истребителем МиГ-21 "Зубр" индийских ВВС. Солдаты Сухопутных войск Индии зафиксировали падение самолета ВВС Пакистана», - уточнил дипломат.

Ранее издание Times of India заявило со ссылкой на источник в военных кругах, что речь идет о сбитом F-16 пакистанских ВВС.

Многие военные аналитики пытались представить себе противостояние многих самолетов, но в этой ситуации все очень наглядно. Мы имеем современный американский самолет, сбитый советским.

Миг-21 стал первым сверхзвуковым самолетом в мире. Он начал разрабатываться еще в 1953 году в ОКБ Микояна. Первый опытный образец поднялся в небо в 1956 году, а на вооружение он был принят в 1959 году. Он является самым массовым сверхзвуковым самолетом в мире. Помимо СССР, он производится по лицензии в Индии и Чехословакии.

Индия закупила первые МиГи-21 в 1963 году. Позже страна приняла решение получить лицензию и производить самолеты у себя. Всего на территории Индии было произведено около 200 машин МиГ-21ФЛ. Предположительно, всего на вооружении ВВС страны находится около 190 самолетов этой модели различной модификации.

По сей день он считается самым узнаваемым самолетом в мире. Для многих стран, где он до сих пор стоит на вооружении, знакомый советский самолет - до сих пор самая предпочитаемая машина. Он прост в обслуживании, более дешев в эксплуатации, чем современные самолеты, а функции, по сути, выполняет те же самые.

Однако известно, что индийские МиГи-21 успешно прошли модернизацию. Машины получили современную авионику, обновленные системы связи. В модернизированных машинах установлены более мощный двигатель и бортовая радиолокационная система «Копье». Кроме того, обновленные самолеты получили и российские ракеты Р-27 и Р-77.

Нужно отметить, что этот самолет участвовал практически во всех военных конфликтах, с тех пор как начал серийно производиться. И даже несмотря на свой почтенный возраст, благодаря грамотной модернизации и изначально удачным конструктивным решениям МиГ-21 на деле доказал, что все еще может на равных конкурировать с современными самолетами.