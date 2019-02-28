Представитель Генпрокуратуры прокомментировал задержание банды «черных копателей» в Белгородской области

Нелегальный сбыт оружия времен Великой Отечественной войны, к сожалению, не редкость для современной России. Кроме того, это явление характерно для определенных регионов нашей страны. Такое заявление сделал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, комментируя недавнее задержание сотрудниками ФСБ банды «черных копателей» в Белгородской области.

«Это очень множественный случай, скажу сразу и с уверенностью. И, кстати, это характерно для очень определенных областей нашей страны, это северо-запад в основном. Это те места, где были наиболее жестокие бои в Великую Отечественную войну - это и Мясной Бор, и все, что находится у нас от Кольского полуострова до Санкт-Петербурга и поближе к нам, это Псковская область, это Смоленская область в районе Ельни. Там этого оружия действительно много: и патроны, и стрелковое оружие, они прекрасно сохраняются как в глине, так и в песке. Это образцы, которые можно почистить, керосинчиком отмыть, и они вполне пригодны для того, чтобы из них стрелять», - сказал представитель надзорного ведомства в беседе с радио «Звезда».

При этом Куренной уточнил, что, несмотря на внушительный возраст, оружие может быть в рабочем состоянии после небольшой реставрации.

«Это и карабины, как наши Мосина, так и карабины "Маузер", это пистолеты - и вальтеры, и парабеллумы, и наши образцы - ТТ, наганы. Это все можно восстановить, и оно действительно потом может стрелять, к сожалению, и часто стреляет», - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области была задержана банда так называемых черных копателей. Операцию организовали и провели бойцы спецподразделения ФСБ при попытке подозреваемых продать два пистолета и большое количество боеприпасов.