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Российские разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США

Лина Давыдова
18:14 28.02.2019
Бывшие российские разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова - герои нового выпуска программы «Код доступа». В эксклюзивном интервью телеведущему Павлу Веденяпину они рассказали о главных правилах шпионов, жизни «под прикрытием» в США, возвращении домой и отношениях с детьми. Премьеру смотрите 28 февраля в 20:25 на «Звезде».

Дональд Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли переехали из Канады в США, где прожили долгие годы. Доброжелательные, улыбчивые, уверенные в себе. Дональд - финансовый консультант, обладатель трех дипломов о высшем образовании, магистр MBA Гарвардского университета. Трейси - владелица небольшого бизнеса. Но 27 июня 2010 года весь мир узнал о них правду. Оказалось, что настоящие имена - Андрей Безруков и Елена Вавилова. Что родились они не в канадском Монреале, а в советском Томске. И что они не американские предприниматели, а профессиональные российские разведчики-нелегалы, находившиеся в США на особо важном задании.

В июле 2010 года их и еще восьмерых разведчиков обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в РФ. Этот эпизод стал, пожалуй, самым громким шпионским скандалом за всю историю новой России. Предатель выдал американцам целую сеть наших разведчиков-нелегалов, а их арест стал сенсацией по обе стороны океана.

В программе «Код доступа» телеведущему Павлу Веденяпину они рассказали, как им удалось долгие годы скрывать свое происхождение, перестать говорить и даже думать на родном языке и растить детей в типичной американской семье.

По легенде, Безруков, который работал в США под именем Дональда Хитфилда, был сыном канадского дипломата. В интервью «Звезде» он поведал, как и где они с супругой обсуждали «рабочие» вопросы.

«Практически невозможно ничего обсуждать ни дома, ни в машине просто потому, что присутствие любых физических объектов позволяет установить прослушку где угодно. Нужно обязательно выйти туда, где ты контролируешь всю ситуацию. То есть ты знаешь, что пришел туда, никому не объясняя, ничего подготовить до этого там нельзя. Приходилось регулярно прогуливаться в парке», - вспомнил Безруков.

По словам бывшего разведчика, больше всего на свете он жалеет о том, что не довел дело до конца.

«Больше всего я сожалею о том, что не удалось довести дело до конца. Я профессионал, я, естественно, болею за свое дело, за свою страну. Если бы удалось и дальше работать, приносить стране пользу там, где было нужно, я бы был счастлив», - рассказал он.

С супругом согласна и Елена Вавилова.

«Я сожалею, конечно, о том, что наша работа прервалась вот таким образом, понимаете? Обида за то, что произошло предательство, за то, что то, что мы планировали, то, о чем мы думали: успеем сделать - мы не сделали», - объяснила она.

Эксклюзивный выпуск программы «Код доступа» смотрите сегодня в 20:25 на телеканале «Звезда».

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