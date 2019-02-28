СМИ восстановили хронику воздушного боя между ВВС Индии и Пакистана над Кашмиром

В воздушном бою 27 февраля участвовали восемь индийских и 24 пакистанских самолета. Таким образом, ВВС Индии помешали авиации Пакистана нанести точные удары по подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира. Об этом сообщалось в эфире индийского телеканала NDTV.

Отмечается, что это был первый массовый воздушный бой между индийскими и пакистанскими истребителями со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года.

По данным телеканала, со стороны ВВС Пакистана в бою принимали участие восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3, четыре истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты выполняли функцию сопровождения. Со стороны ВВС Индии в бою были задействованы четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21.

Информация стала доступна перед ожидающимся возвращением из пакистанского плена командира Абхинандана Вартхамана. Он сбил пакистанский F-16 ракетой типа «воздух - воздух» Р-73. После этого его самолет был поражен ракетой AMRAAM, а сам летчик катапультировался и приземлился на подконтрольной Пакистану территории, где его взяли в плен.

Причиной обострения в отношениях между Индией и Пакистаном стал инцидент 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире радикалы совершили атаку на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.

27 февраля ВВС Индии нанесли авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. На следующий день ВВС Пакистана нанесли ответный удар по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад объявили, что страны сбили самолеты друг друга по соображениям безопасности.

Ранее в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» рассказывалось, что сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-30СМ – один из самых успешных проектов российских авиаконструкторов. По мнению экспертов, в бою он способен одержать победу даже над самолетом пятого поколения F22 – лучшим, что есть в американской авиации.