Семь лыжников попали под лавину в горах Карачаево-Черкесии
В результате инцидента, который произошел возле горы Дукка, погиб один человек.
© Фото: The Caucasus Post, VK
В результате схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии погиб один турист. Трагический инцидент произошел у горы Дукка.
В настоящий момент известно, что под сильнейшую лавину попали семь человек. Спасать их пришлось сотрудникам регионального МЧС.
К сожалению, один турист получил травмы, несовместимые с жизнью. Шестерых лыжников медики госпитализировали в ближайшую больницу.
По факту инцидента начата проверка.