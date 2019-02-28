Суд приговорил майора ЧФ Долгополова к десяти годам колонии за выдачу гостайны

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору Черноморского флота Дмитрию Долгополову о лишении его свободы сроком на десять лет в колонии строгого режима. Он признан виновным в выдаче государственной тайны и шпионаже в пользу Украины.

Военнослужащий, завербованный украинской разведкой, действовал с сообщницей Анной Сухоносовой. Она получила девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Долгополова и Сухоносову задержали в сентябре 2017 года в Симферополе. Следователи ФСБ установили, что они собирали и за деньги передавали спецслужбам Украины сведения о деятельности соединений Черноморского флота.

Утечка этих данных могла нанести ущерб обороноспособности России. Осужденные вину полностью признали.