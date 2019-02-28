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СК обнародовал кадры последствий падения самолета на дачный участок в Подмосковье

Роман Захаров
16:55 28.02.2019
Легкомоторный самолет С-72 упал на дачный участок в СНТ «Отдых» в Коломенском районе Московской области.
© Видео: СК РФ © Фото: МКУ, «Центр ЧС» Коломенский городской округ, VK

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Коломенском районе Московской области.

«После крушения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне возбуждено уголовное дело... Следователи СКР выясняют обстоятельства и причины случившегося», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, СК РФ обнародовал кадры с места падения самолета. На записи видно, что расположенное на участке строение сильно пострадало от удара, воздушное судно при этом тоже получило значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет С-72 упал на дачный участок в СНТ «Отдых» в Коломенском районе Московской области. В результате инцидента погибли два человека, находившихся на борту воздушного судна.

В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего.

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