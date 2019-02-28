В банковском секторе рассказали, как будут работать переводы с карты на карту в другой банк по номеру телефона

В банковском секторе считают удобным введение системы быстрых платежей. Эти переводы будут стоить значительно дешевле, чем обычные переводы с карты на карту. В системе быстрых платежей сейчас участвуют уже 12 банков, 90 участников подали заявку. Об этом «Звезде» рассказал глава розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

«Сервисы переводов по номеру телефона банки предлагают уже давно. Но можно было переводить деньги только в пределах одного банка. В другой банк - надо было вводить либо номер карты, либо какие-то реквизиты. Плюс перевод с карты на карту в другой банк облагался комиссией. Мы давно хотели пойти навстречу клиентам и дать возможность сделать простой перевод в другой банк по номеру телефона», - рассказал Малышев.

На время тестирования новой системы Промсвязьбанк отменил любые комиссии до 31 мая за переводы по номеру телефона в другой банк. Дальше тарифы отрегулирует рынок, но уже ясно, что они будут существенно ниже традиционных переводов.

Ранее сообщалось, что в российских банках заработала система быстрых платежей. Во второй половине 2019 года будет запущена система платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.

Эксперты полагают, что запуск быстрых платежей в системно значимых банках и последующее увеличение числа участников программы положительно отразятся как на стоимости переводов, так и на качестве самого сервиса.