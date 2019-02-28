Стало известно, когда начнутся первые поставки вагонов с новыми купе

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в «Трансмашхолдинг») построил для холдинга РЖД первые одноэтажные вагоны с новыми купе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном машиностроительной группой.

«”Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и ТВЗ в феврале 2019 года заключили долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей», - следует из сообщения.

Отмечается, что договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов: «купейных, штабных, открытого типа (плацкартных), вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сидения».

ТВЗ сейчас испытывает купейные вагоны нового модельного ряда - «первой в практике российского транспортного машиностроения серии пассажирского подвижного состава». Также сообщается, что первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов начнутся уже в 2019 году.

Ранее «Федеральная пассажирская компания» показала новый облик одноэтажных и двухэтажных купейных вагонов.