В банковском секторе рассказали, как будут работать переводы по номеру телефона

В ГИБДД сообщили о готовности перейти на электронные водительские права в следующем году. Для этого подготовлена вся необходимая техническая база, заявил глава ведомства Михаил Черников.

«У нас же, в принципе, вся база уже есть. Поэтому следующий год станет годом перехода», - заявил Черников на коллегии МВД.

Он отметил, что ведомству предстоит привести в систему данные об автолюбителях по стране.

Электронные водительские права вводятся для борьбы с поддельными документами, а также с использованием недобросовестными водителями чужих прав. При этом, по словам Черникова, необходимо будет надежно защитить базы данных от взлома.

В ГИБДД подчеркивают, что развитие современных технологий способствует отказу от устаревающих со временем «бумажных» доказательств права вождения.